Жителя Петрозаводска осудили за кражу и продажу данных с чужих банковских карт

В Петрозаводске сотрудники ФСБ задержали мужчину, который продавал пин-коды и устройства для кражи денег с банковских карт.

УФСБ России по Республике Карелия пресечена противоправная деятельность жителя Петрозаводска, который, являясь номинальным директором трех юридических организаций, осуществлял незаконный сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема и перевода денежных средств в режиме онлайн.

В результате проведенных оперативных мероприятий установлено, что мужчина сбывал на территории города идентификаторы (логины) для использования в системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк»,

ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк».

Так, 5 августа Петрозаводский городской суд РК признал петрозаводчанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Следствие по данному делу проводилось УФСБ России по Республике Карелия.