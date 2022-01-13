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Жителям Карелии бесплатно раздали 1,5 тысячи карт «Тройка»

Новости. Общество
09:24, 14 Января 2022
фото: администрация Петрозаводска

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Единый транспортный проездной действует в троллейбусе № 5 и на пригородных маршрутах «Карелавторанса».

Как сообщили в администрации города, со дня запуска жителям региона бесплатно раздали 1 500 карт «Тройка» в уникальном дизайне. Сегодня жители Карелии активно пользуются «Тройкой», оплачивая проезд на автобусах.

Первыми к билетной системе подключили троллейбусы, следующие по маршруту №5. Теперь пассажиры могут выбрать удобный для себя способ оплаты проезда и в троллейбусах города Петрозаводска: картой «Тройка», банковской картой или наличными.

«Подключение наших муниципальных троллейбусов к системе «СберТройки» - это еще один важный шаг на подступах к масштабной реформе всей системы пассажирских перевозок в городе. В будущем у горожан должна быть возможность пользоваться единой картой на всех маршрутах, к этому мы непременно придем», - цитирует мэрия главу Петрозаводска Владимира Любарского.

Напомним, карта выдается с балансом 50 рублей. Пополнить ее можно будет в банковских терминалах Сбербанка.

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