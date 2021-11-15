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Карты оплаты проезда «Тройка» начнут раздавать в Петрозаводске бесплатно с понедельника

Новости. Общество
08:45, 18 Декабря 2021
фото: Правительство Карелии

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Единый транспортный проездной начнет действовать в троллейбусе № 5, сообщили в администрации столицы Карелии.

Пилотный проект единого транспортного проездного «Тройка» стартовал в Карелии. Карты для оплаты проезда в общественном транспорте принимаются на троллейбусном маршруте № 5 и на пригородных маршрутах «Карелавторанса».

В понедельник, 20 декабря, транспортные карты «Тройка» будут раздавать пассажирам на троллейбусном маршруте № 5.

Карта выдается с балансом 50 рублей. Пополнить её можно будет в банковских терминалах Сбербанка.

Карельской картой можно будет расплачиваться за поездки в Москве и других регионах, которые также подключены к единой билетной системе.

Ранее мэр Петрозаводска объяснил сокращение штатной численности водителей троллейбусов.

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