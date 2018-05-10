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Новости. Общество
06:40, 10 Мая 2018

Жителям Карелии предлагают ездить на работу на велосипеде

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Жителей Карелии приглашают присоединиться к Всероссийской акции "На работу на велосипеде".

По информации правительства Карелии, 18 мая в России состоится очередная акция "На работу на велосипеде". Она проходит в стране три раза в год. Это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени, участники просто едут по своим делам.

Организаторы акции отмечают, что 30-минутная поездка на велосипеде обеспечивает ежедневную потребность организма в физической активности, препятствуя развитию ожирения и других опасных заболеваний. Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, на 15% реже берут больничный. Велосипед является экологичным и самым быстрым видом транспорта при поездках на расстояние до 5 км, опережая по этому показателю как автомобили, так и общественный транспорт.

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на сайте и совершить поездку от дома до работы или учебы на велосипеде.

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