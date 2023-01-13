Жителям Карелии предлагают оценить, как в УФСИН справляются с коррупцией

На сайте УФСИН Карелии проводят социальный опрос по противодействию коррупции.
С 15 января по 15 февраля на сайте УФСИН Карелии проводится соцопрос, в котором населению предлагают оценить работу ведомства по противодействию коррупции.
Каждый желающий может оценить эффективность деятельности регионального УФСИН в вопросах профилактики коррупционных и других правонарушений.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание