Жителям Карелии предлагают присоединиться к акции в память о героях Великой Отечественной войны

«Россети Северо-Запад» запустили флешмоб #УлицаНашегоГероя

В каждом городе, деревне или поселке есть улицы, названные в честь тех, кто сражался за нашу Родину. Давайте расскажем о них, чтобы победителей знала вся страна!

Делайте селфи с названиями улиц, которые носят имена героев. Напишите про их подвиг. Табличка с названием улицы должна быть хорошо видна.

Чтобы присоединиться к акции, нужно сделать селфи на улице, названной в честь участника Великой Отечественной войны, и написать про его подвиг. Фото выложить в соцсетях с хештегом #УлицаНашегоГероя, отметить регион и компанию #россетисеверозапад.

На фото: Диспетчер Карельского филиала «Россети Северо-Запад» Алексей Намшуков на улице Н.Идрисова в Суоярви.

Нух Идрисов – участник Великой Отечественной войны на Карельском фронте, лейтенант, командир взвода. В боях за высоту 216,0 в районе озера Толвоярви 27 июля 1944 года закрыл телом амбразуру вражеского дота, таким образом повторив подвиг Александра Матросова.

На фото: Электромонтер Карельского филиала «Россети Северо-Запад» Александр Захарин на улице Зайцева в Петрозаводске.

В бою под Тихвином 7 декабря 1941 года танк Василия Зайцева был подбит и подожжен противником. Приказав экипажу покинуть машину, Василий Зайцев остался в танке и продолжил вести огонь по противнику.