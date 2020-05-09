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Жителям Карелии предлагают стать участниками акции "Сад памяти", посадив дерево в пригороде

Новости. Общество
12:11, 10 Мая 2020
фото: Алексей Щепин, глава Минприроды Карелии/Правительство Карелии
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В Карелии стартовала акция по посадке деревьев "Сад памяти", сообщили в Минприроды республики.

Неподалёку от деревни Половина Прионежского района появились 800 молодых сосен в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Деревья высадили сотрудники Прионежского центрального лесничества и руководство Минприроды Карелии. Из-за угрозы распространения коронавируса акция прошла с ограниченным числом участников и с соблюдением мер безопасности.


Минприроды Карелии

Всего в республике планируется высадить более 300 тысяч деревьев: сеянцы и саженцы дуба, кленов, сирени и других культур появятся в населенных пунктах и около памятных мест.

Организаторы напомнили, что каждый житель может внести свой вклад в акцию, посадив деревья на собственных участках – в сёлах, пригородах, дачах. После посадки нужно добавить точку на карту акции садпамяти2020.рф. и выложить информацию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.

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