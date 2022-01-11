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Жителям Карелии предлагают выбрать среди полицейских сотрудника года

Новости. Общество
17:20, 12 Января 2022
фото: © gazeta-petrozavodsk.ru

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На сайте МВД Карелии запущено голосование за лучшего сотрудника полиции.

В МВД Карелии стартовал конкурс «Сотрудник года». До 6 февраля все желающие могут проголосовать на сайте ведомства за представителя карельской полиции, который, по их мнению, является примером добросовестного отношения к своей профессии и заслуживает доверия и уважения, сообщили в МВД республики.

Всего на сайте размещено 18 анкет представителей различных служб и подразделений министерства.

В ведомстве напомнили, конкурс «Сотрудник года» проводится ежегодно. Первый этап состоялся в подразделениях полиции Карелии, где определили лучшего сотрудника по итогам работы в минувшем году. В настоящее время анкеты направлены членам жюри, в которое вошли члены Общественного совета при МВД, представители правительства республики, Законодательного собрания Карелии, администрации Петрозаводска и руководства МВД.

Победители будут выбраны с учётом мнения жителей республики, выраженного в интернет-голосовании.

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