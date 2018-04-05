Жителям Карелии предлагают зарплаты выше их ожиданий

Подразделение рекрутинговой компании HeadHunter по Северо-Западу проанализировало вакансии, созданные на портале hh.ru работодателями в Карелия в марте 2018 года.

Средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru зарплата в марте в Республике Карелия составила 28 тыс. рублей, что на 3 тыс. рублей выше ожиданий соискателей, которые находятся на уровне 25 тыс. рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".