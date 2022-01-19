Жителям Карелии предложили развивать Арктику

Участники конкурса грантов «Пора развивать Арктику» могут получить на реализацию инициативы до 100 тысяч рублей.

Как сообщили в правительстве Карелии, автономная некоммерческая организация «Экспертный Центр — Проектный Офис Развития Арктики (ЭЦ «ПОРА») проводит всероссийский конкурс грантов «ПОРА развивать Арктику!».

Гранты выделяются на реализацию инициатив, связанных с развитием Российской Арктики. Тематика проектов — экология, культура, экономика, туризм, поддержка коренных и малочисленных народов Севера, социальная поддержка, наука и энергетика. За время существования конкурса было выдано более 220 грантов на общую сумму свыше 17 миллионов рублей.

Дедлайна на подачу заявок нет, проекты принимаются по мере поступления заявок. Физические лица могут получить грант в размере 50 тысяч рублей, юридические лица — 100 тысяч рублей.

С положением о конкурсе, формой заявки и с перечнем выданных грантов можно ознакомиться на официальном сайте ЭЦ «ПОРА»: https://porarctic.ru/ru/grants/