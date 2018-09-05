Жителям Карелии предложили скинуться на костюмы для солисток ансамбля "Кантеле"

Национальный ансамбль песни и танца Карелии "Кантеле" организовал в Интернете сбор средств на костюмы для солисток. Необходимо 80,5 тысяч рублей.

Объявление размещено на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

"Ансамбль "Кантеле" просит поддержать проект по созданию двух новых сольных костюмов для Заслуженных артисток Республики Карелия Поповой Ирины и Перонь Татьяны", - сказано в сообщении.

В настоящее время собрано порядка 4,6 тысячи рублей.

В новых костюмах солистки планируют выступить на праздничном концерте в Национальном театре Карелии 8 декабря.

"Собранные средства пойдут только на новые костюмы для двух солисток, но, если средств будет собрано больше, чем заявлено, то мы с радостью купим ткань и для нашей вокальной группы "Айно", в которой сейчас только шесть артисток-вокалисток, так как две артистки, к нашей радости, находятся в отпуске по уходу за детьми, и обязательно вернутся в нашу группу. Им тоже надо будет шить костюмы", - отмечается в сообщении.