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Новости. Культура
09:51, 05 Сентября 2018
фото: ансамбль "Кантеле"

Жителям Карелии предложили скинуться на костюмы для солисток ансамбля "Кантеле"

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Национальный ансамбль песни и танца Карелии "Кантеле" организовал в Интернете сбор средств на костюмы для солисток. Необходимо 80,5 тысяч рублей.

Объявление размещено на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

"Ансамбль "Кантеле" просит поддержать проект по созданию двух новых сольных костюмов для Заслуженных артисток Республики Карелия Поповой Ирины и Перонь Татьяны", - сказано в сообщении.

В настоящее время собрано порядка 4,6 тысячи рублей.

В новых костюмах солистки планируют выступить на праздничном концерте в Национальном театре Карелии 8 декабря.

"Собранные средства пойдут только на новые костюмы для двух солисток, но, если средств будет собрано больше, чем заявлено, то мы с радостью купим ткань и для нашей вокальной группы "Айно", в которой сейчас только шесть артисток-вокалисток, так как две артистки, к нашей радости, находятся в отпуске по уходу за детьми, и обязательно вернутся в нашу группу. Им тоже надо будет шить костюмы", - отмечается в сообщении.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-09-05 10:52:16
Более 3-х месяцев назад обращение к Руководству страны: "Засилье подлецов в Карелии". Теперь уже посланы десятки заявлений о преступлениях в Карелии. Власти не только допустили нарушение законов, норм нравственности, но и нарушили Основы конституционного строя Республики Карелия. Вчера в Москву: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В КАРЕЛИИ.
Leopol'd
2018-09-05 10:40:05
Направить бюджетные деньги на нужды "Национального ансамбля песни и танца Карелии " звучит как-то разумнее и правильнее, чем на постройку новой церкви. Во всяком случае для светского государства.
однозначно
2018-09-05 10:26:55
Балалаечники, плясуны и прочие лицедеи должны быть самодостаточны. Они сами избрали свой жизненный путь - плясать и хороводить. Не токари, не слесари, не доярки. Пусть пляшут в исподнем. Это исключительно ихние проблемы
Karjalan
2018-09-05 10:13:51
Какой позор. Позор государству и власти за то, что собирают деньги на лечение людей, а в данной ситуации разогнать чиновников и руководителей курирующий работу ансамбля. Давайте снова собирать деньги полицейским на бензин, чиновникам на премии и водоканалу на реконструкцию сетей. Зоопарк.
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