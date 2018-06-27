Жителям Карелии рассказали, что делать, если необоснованно завышается квартплата

Управление Роспотребнадзора опубликовало памятку, что делать в случае нарушения порядка расчета платы за содержание жилья.

В частности, сообщается, что управляющая организация (ТСЖ) при нарушении порядка расчета платы за содержание жилого помещения, повлекшем необоснованное увеличение размера платы, обязана уплатить собственнику (нанимателю) помещения в многоквартирном доме штраф в размере 50% от величины превышения начисленной суммы

Штраф не начисляется, если нарушение со стороны управляющей организации произошло по вине собственника или было устранено до обращения.

В случае нарушения порядка расчета квартплаты собственника следует письменно обратиться в организацию, осуществляющую управление домом с заявлением о проверке начисленных сумм и выплате штрафа.