Жителям Карелии расскажут об электронной цифровой подписи

В Росреестре 18 июня пройдет "горячая" линия, сообщили в кадастровой палате.

С 10.00 до 12.00 филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Карелии проводит "горячую" телефонную линию.

Можно узнать, как получить электронную цифровую подпись и для каких целей ее использовать.

Телефон горячей линии: (8142) 71-73-46 (доб. 4)