Жителям Карелии с деменцией будут выдавать термонаклейки с QR-кодом

Карелия присоединилась к проекту «Помогите мне вернуться домой», задача которого — сделать все возможное для того, чтобы человек с проблемами памяти не пропадал или был максимально быстро найден.

Команда добровольцев для поиска и спасения людей в Петрозаводске и Карелии «Доброспас» стала куратором проекта «Помогите мне вернуться домой», который запустил калининградский фонд «Виктория».» Уже с начала ноября в республике начнут работать пункты, где местные жители смогут зарегистрировать анкету для своего старшего родственника с проблемам памяти и получить термонаклейки. Об этом сообщается в паблике «Доброспаса».

Термонаклейки содержат индивидуальный QR-код и контактный телефон, на который может позвонить любой прохожий. Уникальность системы — абсолютная безопасность, дешевизна и простота системы визуальной идентификации людей с потерями памяти: код не содержит ни персональных данных, ни производных от них. Это лишь комбинация цифр, которую обнаруживший человека с термонаклейкой должен продиктовать специалисту колл-центра (поисковику); тот свяжется с родственниками подопечного, телефоны (без ФИО) которых привязаны в базе данных к конкретному коду. Термонаклейки не только облегчают поиск людей с деменцией, но и способствуют их социализации.

«Каждую неделю, 3-4 раза мне звонят неравнодушные жители Петрозаводска, которые встречают на улицах города необычных людей пожилого возраста. Иногда это растерянные и дезориентированные, иногда достаточно активные люди, но находящиеся в неподходящее время в неподходящем для них месте. И таких вызовов становится все больше. И каждый раз, приехав, я сталкиваюсь с классическими проявлением деменции. Я не врач, и не буду рассуждать о причинах — Альцгеймер, последствия инсульта, психические расстройства или что-то другое, но стандартная утрата краткосрочной памяти, а зачастую и долгосрочной проявляется постоянно. Это печально, но неисправимо, увы. Так и вчера — вечерний звонок, вызов, поездка, разговор, проверка данных, доставка мужчины по адресу проживания. Спасибо неравнодушной девушке, которая не прошли мимо странного человека, остановилась, расспросила, увидела проблему и позвонила мне», — пишет руководитель «Доброспаса» Алексей Глушков.

По словам Грушкова, жители республики, имеющие родственников с деменцией, уже сейчас могут подключиться к проекту online на сайте регистрации проекта — http://pmvd.ru/. После регистрации анкеты родственника заявителю будет выслан на почту комплект термонаклеек с инструкцией по их использованию.