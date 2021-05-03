Жителям Карелии стали доступны все развлечения в одном приложении

МТС запустил в Карелии новое комбинированное предложение, включающее четыре продукта: спутниковое ТВ, мобильную связь, мобильный доступ в интернет и подписку на онлайн-кинотеатр.

Новое предложение — «Весь МТС Полный дом» — доступно при подключении к услугам Спутникового ТВ и позволит подписчику по выгодной цене получить полноценный расширенный доступ ко всем услугам предложения. Подписчик получит доступ к 232 каналам, включая 37 каналов в HD и три канала в UHD качестве, пакет «Расширенный» на спутниковом оборудовании, доступ к онлайн-кинотеатру оператора, безлимитный мобильный доступ в интернет на нескольких устройствах со скоростью до 10 Мб/с и выгодный тариф мобильной связи, включающий 600 минут голосовых вызовов, 100 sms, безлимитный трафик на смартфоне.

Стоимость использования всего комплекса услуг в любом регионе России в первые три месяца использования составит 650 рублей в месяц, по окончанию этого периода для каждого региона будет действовать индивидуальный тариф. Все услуги предложения оплачиваются единым платежом на общий лицевой счет. При использовании сети МТС для доступа в онлайн-кинотеатр трафик не расходуется и не тарифицируется.

«МТС — единственный оператор в России, предоставляющий доступ к телевизионным услугам во всех средах, включая спутниковое вещание и онлайн-кинотеатр. Наш новый продукт совмещает весь комплекс медиакоммуникационных предложений без использования фиксированной сети доступа. Как экосистемная компания МТС максимально приближается к «бесшовному» переходу между разными технологиями потребления контента, и наше новое предложение позволяет смотреть контент с помощью той технологии и в той локации, которая в данный момент удобна пользователю, получать полноценный доступ в интернет через мобильную сеть, пользоваться традиционными сервисами мобильной связи и при этом существенно экономить за счет использования комплекса сервисов в единой подписке», - говорит директор по стратегии и развитию Спутникового ТВ МТС Алексей Липилин.

В рамках акции можно приобрести полный установочный комплект Спутникового ТВ по специальной цене — 3 490 рублей. Подключение к акции[1] доступно во всех каналах продаж Спутникового ТВ МТС, включая магазины розничной сети.

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