Жителям Карелии вернули более 1,5 млрд рублей налогов

Налоговые вычеты по НДФЛ, положенные жителям Карелии по итогам декларационной кампании 2020 года, превысили 1,5 млрд рублей – на 81 млн больше, чем годом ранее.

Об этом сообщили в УФНС по Карелии.

"В 2020 году сроки возврата НДФЛ из бюджета были сокращены, предприняты меры по сокращению подведомственными налоговыми органами сроков камеральной проверки налоговых деклараций формы 3-НДФЛ с трех до двух месяцев", - пояснила руководитель УФНС Инна Кравченко. Подробнее о налоговых вычетах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".