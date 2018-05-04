Жителям многоквартирных домов предлагают заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями

С апреля в силу вступил закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ", благодаря которому жители многоквартирных домов смогут платить за ЖКУ напрямую ресурсоснабжающим организациям, а не управляющим компаниям.

В Петрозаводске такими являются АО "ПКС-Водоканал", ООО "Энергокомфорт.Карелия" и ПАО "ТГК-1". До вступления в силу федерального закона возможность платить ресурсоснабжающим организациям была, но с апреля этого года можно оформить прямую оплату коммунальных услуг документально.

Такая система без посредников выгодна всем: добросовестные управляющие компании теперь не отвечают за коммунальные долги потребителей, потребители уверены, что их деньги "за коммуналку" не застряли где-нибудь на пару-тройку (а то и больше) месяцев, и управляющие компании, в свою очередь, не должны будут ресурсоснабжающим организациям миллионы.

Вспомним историю ООО "Стандарт" и ООО "УК "Стандарт", задолжавших ресурсоснабжающим организациям более 100 миллионов рублей, все эти деньги – это платежи потребителей за коммунальные услуги. Что сделать, чтобы подобных ситуаций больше не повторялось? Лучшее решение – заключить договор с ресурсоснабжающими организациями и платить за коммунальные услуги без посредников. По словам министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня, данный закон способствует оздоровлению рынка управления жильём, исключив мотивацию недобросовестных управляющих компаний "управлять" чужими деньгами, а не домами.

Для того чтобы жители смогли платить ресурсоснабжающим организациям напрямую, нужно: инициировать общее собрание собственников (оно может быть как очное, так и заочное), проголосовать за заключение договора об оплате коммунальных услуг ресурсоснабжающей организации (голосов "за" должно быть более 50%); решение и копию протокола собрания предоставить ресурсоснабжающей организации не позднее 10 дней со дня проведения собрания

Договор считается действительным с даты, указанной в протоколе собрания. Заключать договор в письменном виде не нужно, достаточно будет предоставленных документов: решения и протокола. На стоимость коммунальных услуг это никак не повлияет, а долги, накопившиеся до заключения жильцами прямого договора, управляющая компания должна будет погасить самостоятельно.

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