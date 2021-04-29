Жителям отдаленных поселков Карелии дадут мобильную связь 4G для денежных переводов

Количество базовых станций подвижной радиотелефонной связи в Карелии в 2019–2020 годах увеличилось на 150 единиц.

Об этом сообщила заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Юлия Мизинкова на совещании по вопросам повышения доступности финансовых услуг в Карелии.

Строительство новых вышек сотовой связи позволяет расширить охват территорий мобильной связью 4G и повысить доступность финансовых услуг для жителей удаленных населенных пунктов Карелии, считают в правительстве республики. Ранее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России объявило о планах строительства около 40 новых вышек сотовой связи вблизи туристических объектов и маршрутов в Карелии. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».