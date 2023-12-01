Жителям Петрозаводска грозит выселение за неуплату коммуналки

Жителям Петрозаводска за неуплату коммуналки грозит выселение в общежитие из расчета 6 квадратных метров на человека.

Администрация Петрозаводска напомнила об угрозе выселения из муниципального жилья за неуплату коммунальных услуг.

Жителям карельской столицы, имеющим долги за ЖКУ больше, чем за полгода, предоставят комнату в общежитии из расчета не менее шести квадратных метров на человека.



Администрация Петрозаводска напоминает нанимателям жилых помещений по социальному найму о необходимости своевременно оплачивать ЖКУ.

Если больше полугода наниматели не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, то – согласно статье 90 Жилищного кодекса РФ – суд их может выселить, предоставив комнату в общежитии.

В соответствии с Жилищным кодексом помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров на одного человека.



В случае невыполнения требований жилищного законодательства Администрация Петрозаводска обратится в суд о выселении с предоставлением другого жилого помещения, отметили в городской мэрии.