Жителям Петрозаводска грозит выселение за неуплату коммуналки

Жителям Петрозаводска за неуплату коммуналки грозит выселение в общежитие из расчета 6 квадратных метров на человека.
Администрация Петрозаводска напомнила об угрозе выселения из муниципального жилья за неуплату коммунальных услуг.
Жителям карельской столицы, имеющим долги за ЖКУ больше, чем за полгода, предоставят комнату в общежитии из расчета не менее шести квадратных метров на человека.
Администрация Петрозаводска напоминает нанимателям жилых помещений по социальному найму о необходимости своевременно оплачивать ЖКУ.
Если больше полугода наниматели не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, то – согласно статье 90 Жилищного кодекса РФ – суд их может выселить, предоставив комнату в общежитии.
В соответствии с Жилищным кодексом помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров на одного человека.
В случае невыполнения требований жилищного законодательства Администрация Петрозаводска обратится в суд о выселении с предоставлением другого жилого помещения, отметили в городской мэрии.
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