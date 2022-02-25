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Жителям Петрозаводска младше 18 лет бесплатно покажут «Красную дорогу»

Новости. Культура
10:31, 26 Февраля 2022
фото: администрация Петрозаводска

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Новую экспозицию в Городском выставочном зале Петрозаводска сегодня могут бесплатно посетить лица моложе 18 лет, сообщили в администрации города.

У жителей и гостей карельской столицы есть возможность оценить работы заслуженного художника России Виктора Калинина и московского фотографа Рауля Скрылёва.

Сегодня, 26 февраля, новую экспозицию, представленную в Городском выставочном зале, могут посмотреть бесплатно посетители моложе 18 лет.

«Красная дорога» объединила работы заслуженного художника Российской Федерации, вице-президента Российской академии художеств Виктора Калинина и произведения фотографа Рауля Скрылёва, запечатлевшего атмосферу творческого процесса известных мастеров кисти.

Экспозиция доступна до 13 марта. Организаторы выставки - управление культуры администрации Петрозаводска, Российская академия художеств, Санкт-Петербургская академия художеств имени И.Е. Репина, Городской выставочный зал Петрозаводска.

ГВЗ принимает посетителей со вторника по воскресенье с 12.00 до 19.00 (касса до 18.30). Дополнительную информацию можно найти в группе и на сайте учреждения: https://gvz-ptz.ru/.

Выставочный зал напоминает, что по воскресеньям право бесплатного посещения предоставлено многодетным семьям, а в любой день работы выставок - ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам первой и второй групп и некоторым другим категориям граждан. Со всеми правилами посещения и льготами можно ознакомиться на сайте Городского выставочного зала.

Справки по телефону: +7 (8142) 78-16-50.

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