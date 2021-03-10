Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мужчина обнаружил в унитазе живую кобру и попытался ее смыть 1
10.03.2021 23:30
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд 3
Сегодня 09:41
Путин поручил проверить зарплаты бюджетников
10.03.2021 22:00
На границе Карелии остановили микроавтобус, набитый сыром и вкусностями из Финляндии (ФОТО) 18
10.03.2021 15:44
Владельцы построек, незаконно появившихся в лесной зоне Петрозаводска, могут не бояться 2
10.03.2021 16:19
Карельские студенты теперь будут жить комфортно (ФОТО) 1
10.03.2021 17:20
У российской телезвезды начал гнить нос после пластической операции 3
10.03.2021 21:30

Жителям Петрозаводска предлагают подарить бездомным солнце в ладонях

Новости. Общество
10:01, 11 Марта 2021
фото: © паблик "Социальный Центр "Попечение"
Загрузка...

Социальный центр просит помочь организовать Масленицу для бездомных и принести им блины.

Как сообщается в паблике социального центра "Попечение", в воскресенье, 14 марта, по многолетней традиции волонтеры будут кормить бездомных. Но так как на этой неделе в выходные состоятся проводы Масленицы, то соцработники центра проведут ежегодную акцию "Солнце в ладонях", к которой приглашают присоединиться всех петрозаводчан.

"Принести блины для воскресного праздничного обеда можно 14 марта с 12.00 до 13.00, -сообщается в паблике. - Адрес не изменился - Вольная, 1. Деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины".

Волонтеры просят обратить внимание, что смогут принять ваши угощения только с 12 до 13 часов в воскресенье, непосредственно перед самим кормлением.

"Давайте вместе делать добрые дела и пусть наше солнце в ладонях подарит лучик надежды всем, кто в ней нуждается", - написали волонтеры центра.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-11 12:47:03
На набережной всех будут блинами угощать, прямо с лопаты.
Вася
2021-03-11 11:14:52
Портрет общества победителей
врунофф
2021-03-11 10:55:29
Похоже на донейшен агрекалчнутых
David .
2021-03-11 11:05:42
врунофф-кир-Думаешь твой жизненный путь, путь успеха? Всё зарекаешься... :)
кир
2021-03-11 11:20:12
давидка - бездельник, - сказал кот.
кир
2021-03-11 10:23:23
Советская пропаганда. Дешёвых деревянных бараков настроить не можете силами этих бродяг.
Вася
2021-03-11 10:03:52
Помните, фразу Попандопола : "У атамана нема золотого запаса".....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко

Аналитика

10.03.2021 12:30
Капитал
Как восстановить здоровье после пневмонии или COVID-19, знают в "Костной клинике"!
COVID-19 по-прежнему не теряет своей актуальности, и есть случаи повторного заболевания.
Форель "в законе" 4
10.03.2021 12:25
Готовимся к глазной операции: безопасно и комфортно
10.03.2021 09:31
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией 2
09.03.2021 16:45
Камень преткновения 8
03.03.2021 11:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:05
Без политики
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
В Прионежском и других районах республики вновь появились граждане, предлагающие заменить счетчики электроэнергии за огромные, особенно для пенсионеров, деньги.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
09.03.2021 12:26
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»