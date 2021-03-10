Жителям Петрозаводска предлагают подарить бездомным солнце в ладонях

Социальный центр просит помочь организовать Масленицу для бездомных и принести им блины.

Как сообщается в паблике социального центра "Попечение", в воскресенье, 14 марта, по многолетней традиции волонтеры будут кормить бездомных. Но так как на этой неделе в выходные состоятся проводы Масленицы, то соцработники центра проведут ежегодную акцию "Солнце в ладонях", к которой приглашают присоединиться всех петрозаводчан.

"Принести блины для воскресного праздничного обеда можно 14 марта с 12.00 до 13.00, -сообщается в паблике. - Адрес не изменился - Вольная, 1. Деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины".

Волонтеры просят обратить внимание, что смогут принять ваши угощения только с 12 до 13 часов в воскресенье, непосредственно перед самим кормлением.

"Давайте вместе делать добрые дела и пусть наше солнце в ладонях подарит лучик надежды всем, кто в ней нуждается", - написали волонтеры центра.