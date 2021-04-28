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Жителям Петрозаводска рассказали, как совет маленького городка привлек на развитие 3 млрд рублей

Новости. Общество
15:40, 29 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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В столице Карелии стартовала серия стратегических сессий по развитию города.

В минувшую среду, 28 апреля, в «Точке кипения» прошла первая стратегическая сессия по развитию Петрозаводска. Мероприятие, организованное Центром городских компетенций Агентства стратегических инициатив, собрало более 90 активных горожан. Общественники, эксперты, представители органов власти в течение целого дня обсуждали, чтобы они хотели изменить в городе, какие проекты могут быть драйверами в этом процессе, и кто будет курировать эту работу. На основании инициатив, высказанных участниками сессии, должна быть сформирована стратегия развития столицы республики, и, соответственно, программа действий будущего руководителя Петрозаводска.

То, что создание народной стратегии развития, вполне выполнимая задача, федеральные эксперты продемонстрировали участникам первой сессии на примере небольшого курортного городка с населением в 30 тысяч. Жители Старой Руссы, понимая, что их город умирает, создали совет горожан и стали разрабатывать стратегию.

«Они объединились для того, чтобы договариваться, как сделать город лучше. Провели 12 сессий с различными аудиториями, с инвесторами. Сами ездили в Москву и другие города за опытом. В результате за два года они привлекли 3 млрд рублей из разных источников, включая Минстрой и БРИКС. Нашли 40 драйверов экономики. Получилось пять направлений — Русь изначальная, императорский курорт, город Достоевского, культурный город (город русского языка), исконно русская кухня. И сегодня те, кто собирался уезжать из Старой Руссы, вкладываются в бизнес в своем городе. Они готовы работать и зарабатывать», — поделились модераторы сессии.

Подробнее читайте в материале «Когда будущее Петрозаводска в руках горожан».

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