Жителям Петрозаводска расскажут о соцподдержке при газификации частных домов

В понедельник, 29 мая, традиционную планерку в мэрии Петрозаводска посвятят социальной поддержке при газификации частных домов.

В понедельник, 29 мая, в администрации карельской столицы состоится открытое планерное совещание. На нем выступит директор центра социальной работы Карелии Марианна Егорова.



Она расскажет горожанам о мерах соцподдержки при газификации индивидуальных жилых домов.



Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке, сообщили в пресс-службе петрозаводской мэрии.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Карелии до 2025 года должны создать условия для газификации более 26 тысяч домов.