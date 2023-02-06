Жителям поселков в Карелии, получившим двойные квитанции, объяснили, кому нести деньги

Жителям нескольких поселков в Медвежьегорском районе Карелии разъяснили ситуацию с двойными квитанциями по оплате ЖКУ.

В администрации Медвежьегорского района разместили информацию для жителей поселков Пиндуши, Лумбуши, Сосновка и Повенец.



«С 1 января 2023 года за водоснабжение и водоотведение оплату принимает ООО «ЕРЦ РК», - говорится в сообщении. - Другая квитанция за мусор и капитальный ремонт ООО «ЕИРЦ». Необходимо оплачивать обе квитанции, так как это две разные организации».



Чиновники отметили, что показания принимают по прежнему номеру телефона: 8 921-700-51-95.



В сообщении также говорится, что сложившаяся ситуация сильно беспокоит людей, в ЕДДС поступает множество звонков по поводу квитанций.