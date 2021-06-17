Жителям приграничного района Карелии страшно ходить по отремонтированному мосту (ФОТО)

Жители Сортавальского района пожаловались, что им страшно ходить по пешеходным настилам моста, который недавно был отремонтирован.

В паблике «Подслушано в Сортавала» опубликован пост местных жителей, которые сфотографировали отремонтированный мост и пожаловались на качество работ.

«Совсем недавно производился ремонт моста на о. Риеккалансаари — и вот такой результат. Страшно проходить по пешеходным настилам, наклон в воду, а если большегрузные машины проезжают, все дрожит и сотрясается», — написали местные в паблике.