Реклама
Прислать новость
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 4
Сегодня 09:56
Молодая жительница Петрозаводска спела умирающей от коронавируса маме песню под окнами больницы 5
Сегодня 12:55
Появились фото с места поисков на озере в Карелии, где утонула целая семья 10
Сегодня 11:34

Жителям приграничного района Карелии страшно ходить по отремонтированному мосту (ФОТО)

Новости. Общество
15:08, 17 Июня 2021
фото: © паблик Вконтакте «Подслушано в Сортавала»

Жители Сортавальского района пожаловались, что им страшно ходить по пешеходным настилам моста, который недавно был отремонтирован.

В паблике «Подслушано в Сортавала» опубликован пост местных жителей, которые сфотографировали отремонтированный мост и пожаловались на качество работ.

 

«Совсем недавно производился ремонт моста на о. Риеккалансаари — и вот такой результат. Страшно проходить по пешеходным настилам, наклон в воду, а если большегрузные машины проезжают, все дрожит и сотрясается», — написали местные в паблике.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-06-17 15:38:46
Все счас тяжело,думаете в бункере легко?
Самуил
2021-06-17 15:33:35
Мосток из тех же конструкций, из которых и остановки в Птз. Одним словом - фуфло.
кир
2021-06-17 15:24:54
Присоединить к Ленинградской области, - сказал кот-государственник.
Никита
2021-06-17 15:20:53
Что значит мэр не из команды губернатора , и бабла то у него нет , ни на что .
Урбанист
2021-06-17 15:14:43
Какой ситя мееенеджер, такой и мост. Где оппы, там всегда через оппу
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 11:35
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 4
Сегодня 09:56
У озера 2
15.06.2021 16:13
ПМЭФ-2021: инвесторы выбирают Карелию
15.06.2021 16:00
Уборка Петрозаводска: что дальше? 5
15.06.2021 13:59
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»