Жителям ряда населенных пунктов Карелии придется потерпеть несколько часов без телевизора

В нескольких населенных пунктах республики 11-13 мая возможны кратковременные отключения телерадиосигнала.
Перерывы трансляции затрагивают населённые пункты Ведлозеро, Рускеала, Святозеро, Пряжа, Лендеры. Об этом информирует Минтранс региона со ссылкой на Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия.
11 мая — Ведлозеро: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 11.00-17.00.
Рускеала: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 11.00-17.00.
12 мая — Святозеро: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 11.00-17.00.
Пряжа: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 11.00-17.00.
13 мая — Лендеры: проведение монтажных работ на объекте, временное отключение цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 9.00-18.00.
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