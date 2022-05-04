Жителям ряда населенных пунктов Карелии придется потерпеть несколько часов без телевизора

В нескольких населенных пунктах республики 11-13 мая возможны кратковременные отключения телерадиосигнала.

Перерывы трансляции затрагивают населённые пункты Ведлозеро, Рускеала, Святозеро, Пряжа, Лендеры. Об этом информирует Минтранс региона со ссылкой на Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия.

11 мая — Ведлозеро: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 11.00-17.00.

Рускеала: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 11.00-17.00.

12 мая — Святозеро: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 11.00-17.00.

Пряжа: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 11.00-17.00.

13 мая — Лендеры: проведение монтажных работ на объекте, временное отключение цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 9.00-18.00.