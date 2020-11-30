Жителю Карелии грозит 5 лет колонии за удар полицейскому, приехавшему его утихомирить

В Беломорском районе возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел, сообщили в Следкоме Карелии.

В следственном отделе Беломорска возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, подозреваемого в применении насилия к полицейскому.



По версии следствия, в ночь на 22 ноября сотрудники полиции прибыли на квартиру в Беломорске, где пьяный мужчина учинил скандал бывшей жене. Полицейские потребовали прекратить конфликт, однако дебошир ударил одного из них.

Полицейский получил травмы, сообщили в Следкоме Карелии.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.