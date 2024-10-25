Житель Карелии воровал и буянил и теперь он отправится в колонию-поселение

Житель Олонецкого района осужден к лишению свободы за грабеж и умышленное повреждение чужого имущества.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в Олонецком районном суде установлено, что в апреле 2024 года 28-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, игнорируя требования продавцов, похитил алкоголь из продуктового магазина в Олонце.

Через несколько дней, в пьяном угаре, без какого-либо повода он повредил входную дверь квартиры своих соседей, причинив им ущерб в сумме более 35 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя и личности виновного суд приговорил его к 1 году лишения свободы в колонии-поселении, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании ущерба.