Жителю Карелии грозит 5 лет лишения свободы за найденный в такси телефон

Мужчине грозит реальный срок, за то, что он нашел в такси забытый телефон, но возвращать его не пожелал, сообщили в МВД Карелии.

Эта история развернулась в Кондопоге. В дежурную часть полиции обратилась 18-летняя местная жительница. Она рассказала, что у неё украли телефон. Пропажу девушка обнаружила на утро после отдыха в одном из увеселительных заведений города.

Кто и где мог взять её средство связи, заявительница не помнила. Первым под подозрением кондопожанки оказался ранее судимый знакомый её родителей. На тот момент он как раз гостил у семьи. Но гипотеза пострадавшей была ошибочной.

Стражи порядка выяснили, после вечеринки жительница города возвращалась домой на такси. Об этом девушка запамятовала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что именно там она и выронила свой гаджет. Однако бесхозным телефон был недолго.

В ту же ночь его обнаружил 37-летний ранее не судимый кондопожанин. Он вызвал такси сразу после потерпевшей. Когда нашёл средство связи, никаких попыток связаться с его владельцем не предпринял, а просто решил оставить себе. Свой поступок он объяснил так: по его мнению, если кто-то потерял телефон, значит, нашедший может им пользоваться.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.