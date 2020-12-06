890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя, который сбил пешехода на тротуаре и уехал
Сегодня 12:32
В РПЦ попросили верующих не изгонять бесов самостоятельно 2
06.12.2020 21:40
Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии
Сегодня 09:03
Петрозаводчан просят поделиться одеждой и обувью с семьями, попавшими в трудную ситуацию 1
Сегодня 13:37
Конгресс США принял резолюцию в защиту осужденного за педофилию Дмитриева в Карелии 32
Сегодня 06:40
Глава Минздрава России предложил ограничить передвижение между регионами из-за COVID-19 10
Сегодня 10:14
Коронавирус может оказывать негативное влияние на мужское здоровье 2
06.12.2020 19:40

Жителю Карелии грозит 5 лет лишения свободы за найденный в такси телефон

Новости. Криминал
14:45, 07 Декабря 2020
фото: © Андрей Махонин/ТАСС
Загрузка...

Мужчине грозит реальный срок, за то, что он нашел в такси забытый телефон, но возвращать его не пожелал, сообщили в МВД Карелии.

Эта история развернулась в Кондопоге. В дежурную часть полиции обратилась 18-летняя местная жительница. Она рассказала, что у неё украли телефон. Пропажу девушка обнаружила на утро после отдыха в одном из увеселительных заведений города.

Кто и где мог взять её средство связи, заявительница не помнила. Первым под подозрением кондопожанки оказался ранее судимый знакомый её родителей. На тот момент он как раз гостил у семьи. Но гипотеза пострадавшей была ошибочной.

Стражи порядка выяснили, после вечеринки жительница города возвращалась домой на такси. Об этом девушка запамятовала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что именно там она и выронила свой гаджет. Однако бесхозным телефон был недолго.

В ту же ночь его обнаружил 37-летний ранее не судимый кондопожанин. Он вызвал такси сразу после потерпевшей. Когда нашёл средство связи, никаких попыток связаться с его владельцем не предпринял, а просто решил оставить себе. Свой поступок он объяснил так: по его мнению, если кто-то потерял телефон, значит, нашедший может им пользоваться.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-07 15:39:18
Наши люди живут основными инстинктами. Воспитания нет. Кроме боли и смерти ничего не боятся. Не просто так оттяпали одну шестую часть суши.
бюджет
2020-12-07 15:32:46
Вообще то это мрак: за находку судить! Так можно любого таксиста подставить! Он НЕ ВОРОВАЛ! А НАШЕЛ!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
03.12.2020, 14:19
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

Аналитика

Сегодня 16:35
Тема недели
Патриотизм и бутафория 2
В Карелии открылся бутафорский концентрационный лагерь, в котором казаки будут учить подростков родину любить.
Роман Голубев: "Дистанционное обучение – это временная мера"
Сегодня 15:20
Безбедная старость – не мечта, а реальный результат ваших личных усилий
Сегодня 10:14
Хотите как в Новокузнецке? 11
04.12.2020 14:20
Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность" 12
04.12.2020 12:53
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»