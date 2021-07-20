Жителю Карелии грозит до 5 лет колонии за кражу телефона

В Пудожском районе мужчина обокрал своего друга, пока он спал.

По сообщению МВД Карелии, возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Пудожского района. По версии полиции, он причастен к краже телефона и музыкальной колонки у своего 36-летнего знакомого.

В начале июля мужчины совместно распивали спиртные напитки у общей знакомой. Следствием установлено, когда потерпевший заснул, подозреваемый завладел его мобильным телефоном и портативной аудиосистемой, а затем скрылся. В дальнейшем гаджет сельчанин сбыл, музыкальной колонкой дал попользоваться одному из своих друзей.

Свою вину житель Пудожского района признал. В настоящее время похищенное изъято. Фигуранту уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, житель Карелии случайно обокрал знакомого.