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Житель Карелии случайно обокрал знакомого

Новости. Криминал
08:20, 21 Июля 2021
фото: Столица на Онего

В Олонце местный водитель обчистил гараж, а потом узнал, что это были вещи знакомого, сообщили в МВД Карелии.

В один из июньских дней, катаясь на личном автомобиле по Олонцу, 23-летний местный житель заприметил запустелый гараж. Вернувшись к нему позднее, он сорвал навесной замок, проник внутрь и похитил два зимних комплекта колёс, диски и покрышки общей стоимостью 28 тысяч рублей.

Он сообщил, что диски сбыл. То же самое планировал сделать и с остальным, однако не успел осуществить задуманное. Олончанин добровольно выдал похищенное имущество.

Стражи порядка вернули его законному владельцу – 36-летнему горожанину, который, как выяснилось в ходе следствия, знает подозреваемого лично. Сам фигурант уголовного дела не догадывался о том, что добытые им автозапчасти принадлежат знакомому.

Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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