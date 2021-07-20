Житель Карелии случайно обокрал знакомого

В Олонце местный водитель обчистил гараж, а потом узнал, что это были вещи знакомого, сообщили в МВД Карелии.

В один из июньских дней, катаясь на личном автомобиле по Олонцу, 23-летний местный житель заприметил запустелый гараж. Вернувшись к нему позднее, он сорвал навесной замок, проник внутрь и похитил два зимних комплекта колёс, диски и покрышки общей стоимостью 28 тысяч рублей.

Он сообщил, что диски сбыл. То же самое планировал сделать и с остальным, однако не успел осуществить задуманное. Олончанин добровольно выдал похищенное имущество.

Стражи порядка вернули его законному владельцу – 36-летнему горожанину, который, как выяснилось в ходе следствия, знает подозреваемого лично. Сам фигурант уголовного дела не догадывался о том, что добытые им автозапчасти принадлежат знакомому.

Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.