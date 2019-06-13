В Петрозаводске мужчине понадобилась помощь врачей после избиения кружкой

Во время ссоры собутыльник ударил потерпевшего керамической кружкой по голове, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска медицинские работники сообщили, что оказали помощь мужчине с телесными повреждениями. Он сказал врачам, что ударил его неизвестный мужчина в микрорайоне Перевалка.

Оперуполномоченные уголовного розыска разобрались в ситуации и установили, что подозреваемый - 43-летний знакомый заявителя.

Мужчины распивали спиртное в квартире. В ходе беседы возникла ссора. Один из конфликтующих схватил тяжелую керамическую кружку и нанес ею удар по голове потерпевшего. Мужчина был травмирован.

Возбуждено уголовное дело.