Жителю Карелии пришлось погасить долг из-за боязни потерять работу

Мужчина не хотел возмещать долг после ДТП, сообщили в Управлении судебных приставов.

В Беломорском районе после ДТП мужчину объявили в исполнительный розыск, в отношении него было вынесено постановление о временном ограничении на выезд из РФ.

В результате розыска должник был установлен. Погашать долг он не намеревался, но поняв, что не может выехать из страны, в течении 2 дней задолженность погасил.

Как оказалось мужчина трудился за границей и в случае применения к нему указанной меры мог бы потерять высокооплачиваемую работу.