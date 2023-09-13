Жителю Питкяранты дали полгода исправительных работ за неуплату алиментов

Задолженность по алиментам привела к судимости.

Жителю Питкярантского района вынесли приговор за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом рассказали 14 сентября в пресс-службе местного районного суда.

Как сообщили в источнике, с 2019 года в отношении мужчины возбудили исполнительное производство по взысканию алиментов в отношении его несовершеннолетних детей.

Фигуранта признали виновным и назначили 60 часов обязательных работ. Однако подсудимый к официальному трудоустройству, выплате алиментов и погашению задолженности по алиментам мер не предпринял.

Согласно расчету, он задолжал 87 717 руб. 29 коп., а с учетом прежней задолженности общий размер долга составил 730 728 руб. 39 коп.

При назначении наказания суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также данные, характеризующие личность обвиняемого и назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка.