Уголовное наказание ждет жительницу Карелии, которая мошенническим путем обогатилась на 20 тысяч рублей

Женщина в Пряжинском районе 3 месяца работала и получала пособие по безработице, теперь ей придется ответить за полученные мошенническим путем 20 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Пряжинского района в ходе проверки обнаружила факт незаконного получения пособия по безработице.

Выяснилось, что жительница поселка Эссойла состояла на учете в Службе занятости Пряжинского района и получала пособие по безработице. Одновременно с октября по декабрь 2020 года она устроилась продавцом в магазин.

Однако Службу занятости в известность об этом женщина не поставила и, как следствие, продолжала получать пособие. Всего жительница Эссойлы незаконно получила более 20 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», ход расследования которого находится на контроле прокуратуры района.