Реклама на сайте
Прислать новость
Глава Петрозаводска: «Сами создаём проблемы и потом сами их мужественно решаем» 13
Сегодня 11:16
Вакцинация от коронавируса войдет в России в национальный календарь прививок 1
20.05.2021 20:40
«Порядок с чистого листа» 2
Сегодня 12:20

Уголовное наказание ждет жительницу Карелии, которая мошенническим путем обогатилась на 20 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:55, 21 Мая 2021
фото: © NIKOLAY TITOV/GLOBALLOOKPRESS

Женщина в Пряжинском районе 3 месяца работала и получала пособие по безработице, теперь ей придется ответить за полученные мошенническим путем 20 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Пряжинского района в ходе проверки обнаружила факт незаконного получения пособия по безработице.

Ваш голос изменит мир вокруг
19.05.2021 15:15

Выяснилось, что жительница поселка Эссойла состояла на учете в Службе занятости Пряжинского района и получала пособие по безработице. Одновременно с октября по декабрь 2020 года она устроилась продавцом в магазин.

Однако Службу занятости в известность об этом женщина не поставила и, как следствие, продолжала получать пособие. Всего жительница Эссойлы незаконно получила более 20 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», ход расследования которого находится на контроле прокуратуры района.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-21 13:32:48
Это не деньги (20 тыс), и это не деньги (200 тыс), - а вот это деньги (200 млрд). :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
15.05.2021, 09:28
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Чтиво

Сегодня 12:30
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«Порядок с чистого листа» 2
Сегодня 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»