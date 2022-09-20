Жительница Карелии два вечера подряд крала много алкоголя и сардельки

Женщину из Суоярвского района за магазинные кражи ждет уголовная ответственность, сообщили в МВД Карелии.

В республике за сутки полиция возбудила несколько уголовных дел по мелким магазинным кражам. Так, в Суоярви 34-летняя жительница одного из поселков этого района два вечера подряд крала из торговой точки бутылки крепкого алкоголя, винного напитка, пива и упаковки сарделек. Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленницу.



Поскольку ранее ее подвергали административному наказанию за мелкое хищение, теперь она стала фигуранткой уголовного дела по статье с таким же названием.



Также уголовная ответственность ждет 36-летнего жителя Олонца, который украл из сетевого магазина бутылку крепкого спиртного.

Максимальное наказание за мелкое хищение по административному делу — 120 часов обязательных работ. В рамках уголовного закона — лишение свободы до одного года.