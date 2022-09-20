890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в августе?
20.09.2022 11:49
Крепкое рукопожатие Кайдалова
Сегодня 09:44
На границе с Финляндией ребенка развернули назад и лишили визы
Сегодня 10:45
Рюкзак с миллионом рублей отобрали у жителя Карелии в Санкт-Петербурге
Сегодня 08:05

Жительница Карелии два вечера подряд крала много алкоголя и сардельки

Новости. Криминал
10:38, 07 Октября 2022
фото: © wday.ru

Новости партнеров

Женщину из Суоярвского района за магазинные кражи ждет уголовная ответственность, сообщили в МВД Карелии.

В республике за сутки полиция возбудила несколько уголовных дел по мелким магазинным кражам. Так, в Суоярви 34-летняя жительница одного из поселков этого района два вечера подряд крала из торговой точки бутылки крепкого алкоголя, винного напитка, пива и упаковки сарделек. Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленницу. 

Поскольку ранее ее подвергали административному наказанию за мелкое хищение, теперь она стала фигуранткой уголовного дела по статье с таким же названием. 

Также уголовная ответственность ждет 36-летнего жителя Олонца, который украл из сетевого магазина бутылку крепкого спиртного. 

Максимальное наказание за мелкое хищение по административному делу — 120 часов обязательных работ. В рамках уголовного закона — лишение свободы до одного года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.10.2022, 22:00
Аналитик: что будет с долларом и евро в ближайшее время
03.10.2022, 10:34
В Карелии не хватает работников на самые востребованные специальности
03.10.2022, 10:49
Бывшие военные и силовики при мобилизации в Карелии остаются без пенсий
01.10.2022, 09:35
Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Карелии
02.10.2022, 10:56
В Петрозаводске вандалы разгромили недавно благоустроенный пляж (ФОТО)
05.10.2022, 09:24
«Цены астрономические, качество никакое»: осенняя ярмарка разочаровала жителей Петрозаводска

Чтиво

04.10.2022 13:20
Без политики
Клиника «Кивач» вошла в ТОП-5 рейтинга лучших здравниц России
Клиника «Кивач» заняла 5-е место в рейтинге «Топ-100 российских здравниц» в номинациях «Инвестиционная привлекательность» и 6-е в категории «Масштаб бизнеса».
Пилит и получает кайф
03.10.2022 13:56
«Как попадут за рубеж, так и преображаются»
22.09.2022 09:50
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.