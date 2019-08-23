Жительница Карелии избила полицейского из-за ребенка

Женщина пошла на преступление из-за того, что ее сына доставили в полицию, сообщили в Следкоме Карелии.

Жительнице Сегежи 15 марта не понравилось, что ее несовершеннолетнего сына для разбирательства за правонарушение доставили в полицию. Она повела себя агрессивно: сначала высказывала угрозы применения насилия по отношению к сотруднику полиции, а затем ударила его рукой.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.