Жительница Карелии избила полицейского из-за ребенка

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Женщина пошла на преступление из-за того, что ее сына доставили в полицию, сообщили в Следкоме Карелии.
Жительнице Сегежи 15 марта не понравилось, что ее несовершеннолетнего сына для разбирательства за правонарушение доставили в полицию. Она повела себя агрессивно: сначала высказывала угрозы применения насилия по отношению к сотруднику полиции, а затем ударила его рукой.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.
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