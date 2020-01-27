Жительница Карелии лишилась 150 тысяч рублей, установив приложение

В полицию Пудожского района обратилась 48-летняя жительница одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.

По словам местной жительницы, "работник банка" убедил ее установить на телефон определенную программу. Якобы для защиты денег.



Позже женщина узнала, что эта программа позволяла дистанционно управлять ее устройством. Со счетов заявительницы исчезли 150 тысяч рублей.



В настоящее время по всем заявлениям проводятся проверки.

Ранее обещанные пенсионерке из Карелии банковские бонусы оказались уловкой мошенников.