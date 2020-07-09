Жительница Карелии, мчавшаяся на большой скорости, подвергла ребенка опасности

Нарушительницу остановили В Прионежском районе на трассе "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС за превышение скорости остановили автомобиль Hyundai.



Управляла автомобилем женщина, жительница Прионежского района, которая к тому же перевозила 9-летнюю девочку с нарушением правил – ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.

Госавтоинспекция Карелии напоминает беспечным водителям, что превышение скорости всего на 10 км/ч увеличивает остановочный путь на десятки метров. В момент столкновения на скорости около 80 км/ч на человека приходится сила удара, идентичная падению с 9 этажа.