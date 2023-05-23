Жительница Карелии на протяжении многих месяцев обкрадывала своих соседок

В правоохранительных органах Суоярвского района Карелии расследуется уголовное дело о кражах, сообщили в МВД Республики.

В полицию Суоярвского района 21 мая поступили заявления от двух жительниц одного из поселков. Одна из них сообщила, что из ее дома украли ценные вещи на сумму более 20 тысяч рублей и наличность, 23 тысячи. Вторая потерпевшая сообщила, что из ее бани пропали шампуни, гели и стиральные порошки.

Полицейские выяснили, что неизвестные обкрадовали обеих женщина долгое время. Поначалу обе не могли понять, кого им подозревать в преступлениях.



В семье одной из них поначалу обвиняли близкого родственника. Этой весной в обоих домах установили видеонаблюдение, и стало понятно, что к кражам причастна общая соседка потерпевших.

Как позже выяснили полицейские, супругу подозреваемой оставили ключи от дома соседей, чтобы мужчина мог присматривать за хозяйством.



По версии сотрудников уголовного розыска, женщина на протяжении года навещала чужое жилье и, помимо денег, забирала то золотые украшения, то продукты питания. Кроме того, злоумышленница периодически обкрадывала баню.

Подозреваемая во всем призналась и рассказала, что одним из мотивов ее поступков стало плохое к ней отношение со стороны потерпевших. Проводится полицейская проверка, после чего стражи порядка решат, возбуждать уголовное дело, или нет, сообщили в МВД Карелии.