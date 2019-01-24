Жительница Карелии обогатилась за счет бензопилы

В полицию Олонецкого району обратился 47-летний мужчина с заявлением о краже строительных инструментов, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что из его квартиры похищены строительные инструменты стоимостью 60 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что в течение недели находился в командировке в другом городе. Когда он вернулся, ничего подозрительного не обнаружил - дверь квартиры оставалась закрытой, но имущество исчезло.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, 32-летнюю ранее судимую родственницу потерпевшего. По версии правоохранителей, находясь в гостях у матери заявителя, женщина похитила ключи, оставленные на тумбочке.

Впоследствии она вывезла из квартиры мужчины циркулярные и бензопилы, шлифовальные машинки и другое оборудование, а затем сбыла их. Вырученные от незаконных сделок средства местная жительница потратила на продукты питания и спиртное. Ключи от квартиры потерпевшего она, спустя несколько дней, подкинула на прежнее место.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Часть похищенного изъята.