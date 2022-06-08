Жительница Карелии ограбила спящего собутыльника, чтобы продолжить гулянку

В Кемском районе 52-летняя рецидивистка ради спиртного вновь пошла на преступление, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Кемского района раскрыли грабеж. Установлено, что к преступлению причастна 52-летняя ранее судимая горожанка.

Так, женщина отдыхала в компании своей подруги и двух знакомых. В ходе застолья мужчины заснули, а подозреваемая, по версии правоохранителей, залезла в карман куртки одного из них — 32-летнего местного жителя — и забрала себе 3,5 тысячи рублей.

Собутыльница попыталась остановить подругу, попросив положить чужие деньги обратно. Однако та проигнорировала её и ушла. В последствие похищенные деньги она потратила на спиртное и закуску.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальная санкция инкриминируемой фигурантке статьи — до четырёх лет лишения свободы. Дознание продолжается.