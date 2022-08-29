Жительница Карелии отсудила у организации 2,4 млн рублей за смерть своего мужа в ДТП

Жизнь кормильца семьи с двумя маленькими детьми оценили в 2,4 млн рублей, сообщили в УФССП Карелии.
Жительница Карелии обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда и возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
В суде было установлено, что супруг заявительницы скончался на месте аварии в результате полученных травм при дорожно-транспортном происшествии.
Общество с ограниченной ответственностью решением суда было признано виновным в ДТП со смертельным исходом и обязано оплатить моральный вред в пользу взыскателя и его несовершеннолетних детей в размере 2,4 млн рублей.
Судебный пристав в качестве обеспечения исполнения требований суда вынес постановление о наложении запрета на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств организации.
Должник-организация оплатила задолженность в полном объеме.
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