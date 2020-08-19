Жительница Карелии погасила миллионный долг из-за любви к своему авто

Женщина задолжала таможне свыше одного миллиона рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Приставы выяснили, что на должницу открыты счета в банках, что позволило взыскать с них более 600 тысяч рублей.

Также у жительницы Карелии в собственности числился автомобиль Suzuki SХ4.

Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении авто. Также женщине вручили требование о предоставлении автомобиля для составления акта описи и ареста.

Испугавшись потери авто, женщина погасила весь долг.

Ранее в Карелии женщина погасила долги, узнав о запрете выезда за границу.