В Карелии женщина погасила долги, узнав о запрете выезда за границу

Жительница Питкярантского района накопила долги по налогам и административным штрафам на общую сумму более 128 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

По указанному адресу должница не проживала. Приставы не могли установить ее местонахождение. Жительницу Карелии объявили в розыск.

Выяснилось, что женщина переехала в Калининград.

Женщина погасила долги, узнав о том, что она не может выехать за границу, а также о том, что наложен запрет на регистрационные действия в отношении авто.

Ранее приставы Карелии вынудили петербуржца погасить долг, запретив ему продавать технику.