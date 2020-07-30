Приставы Карелии вынудили петербуржца погасить долг, запретив ему продавать технику

Мужчина накопил долги по налогам в размере более 200 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

В Олонецком районе мужчина не хотел платить земельный налог и накопил крупные долги.

Мужчина не выходил на связь с приставами.

Со слов соседей было известно, что должник проживает в Санкт-Петербурге. Попытки установить его местонахождение успехом не увенчались.

Установлено, что у мужчины в собственности находятся самоходные машины, в частности, снегоходы, квадроциклы, погрузчики и другие виды техники.

Судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий. Из-за этого петербуржец не смог продать свое имущество.

В результате мужчина погасил задолженность в полном объеме.

Ранее житель Карелии не смог продать авто из-за долга в 12 тысяч рублей.