Жительница Карелии показала последствия вандальной рубки деревьев на кладбище

В месте вечного упокоения спилили деревья и закидали чурками проходы к могилам.

Местная жительница сфотографировала последствия вандальной рубки на городском кладбище в Кондопоге. Фотографии были опубликованы в паблике «Мой город. Кондопога».

«Кто запустил вандалов на городское кладбище?!» — возмутилась жительница города бумажников.

«По чьему величайшему распоряжению спилили деревья и закидали чурками проходы к могилам? Кто распорядился скидывать обрубленные сучья и ветки на могилы и оградки?» — написала горожанка.

Женщина предположила, что это сделано по решению местной администрации.

«С кого спрашивать? Кто восстановит разрушенное? Или это может решить только прокуратура?» — завершила пост кондопожанка.