Жительница Карелии показала последствия вандальной рубки деревьев на кладбище

В месте вечного упокоения спилили деревья и закидали чурками проходы к могилам.
Местная жительница сфотографировала последствия вандальной рубки на городском кладбище в Кондопоге. Фотографии были опубликованы в паблике «Мой город. Кондопога».
«Кто запустил вандалов на городское кладбище?!» — возмутилась жительница города бумажников.
«По чьему величайшему распоряжению спилили деревья и закидали чурками проходы к могилам? Кто распорядился скидывать обрубленные сучья и ветки на могилы и оградки?» — написала горожанка.
Женщина предположила, что это сделано по решению местной администрации.
«С кого спрашивать? Кто восстановит разрушенное? Или это может решить только прокуратура?» — завершила пост кондопожанка.
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