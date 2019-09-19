Жительница Карелии получила срок за вывоз за границу стратегического сырья на 8,7 млн рублей

Костомукшский городской суд вынес обвинительный приговор по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, сообщает линейный отдел транспортной полиции.

Отмечается, что с октября 2016 года по ноябрь 2018 года 56-летняя жительница Карелии шесть раз перевезла через границу березовые капы, которые включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Товар женщина не декларировала.

"Рыночная стоимость березовых капов, незаконно перемещенных жительницей Карелии через таможенную границу, составила более 8,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело.

Костомукшский городской суд приговорил женщину к 3,5 годам условного лишения свободы.