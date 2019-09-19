12:03, 19 Сентября 2019
Жительница Карелии получила срок за вывоз за границу стратегического сырья на 8,7 млн рублей
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Костомукшский городской суд вынес обвинительный приговор по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, сообщает линейный отдел транспортной полиции.
Отмечается, что с октября 2016 года по ноябрь 2018 года 56-летняя жительница Карелии шесть раз перевезла через границу березовые капы, которые включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Товар женщина не декларировала.
"Рыночная стоимость березовых капов, незаконно перемещенных жительницей Карелии через таможенную границу, составила более 8,7 млн рублей", - говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело.
Костомукшский городской суд приговорил женщину к 3,5 годам условного лишения свободы.
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