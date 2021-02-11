Жительница Карелии получила судимость за кражу двух кроликов из сарая

Материальный ущерб, согласно приговору Беломорского районного суда, составил 700 рублей.

Беломорский районный суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая в июле 2020 года проникла в чужой сарай и похитила из клетки двух живых кроликов. Об этом сообщается на сайте Беломорского суда.

В суде выяснилось, что женщина засунула кроликов в пакет, скрылась с места преступления и позже "распорядилась ими по своему усмотрению" (как именно – не уточняется). Материальный ущерб составил 700 рублей.

Подсудимая свою вину в совершении преступления признала полностью, раскаялась в содеянном. За кражу ей было назначено наказание в виде обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.