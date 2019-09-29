Жительница Карелии получила титул "самая нежная" на международном конкурсе красоты

Финал конкурса "Татар кызы-2019" состоялся 27 сентября в Ижевске.

Титула победительницы международного конкурса "Татар кызы-2019" удостоена Лилия Камилова из Узбекистана. В ижевском Театре оперы и балета имени П. И. Чайковского ей вручили изготовленную мастерами из Златоуста корону победительницы и автомобиль Lada Granta, пишет ИА "Татар-информ".

Каждая участница конкурса стала победительницей в одной из номинаций.

Александра Соловьева из Карелии стала "самой нежной".

"Все наши девушки очень старательные, умелые, воспитанные, в совершенстве знают наш татарский язык. Эти качества передаются лишь в семье. Спасибо родителям! Девушки, вам желаю, чтобы вы оставались настоящими дочерями своего народа", – поздравила победительниц президент дирекции конкурса "Татар кызы" Елена Колесникова.