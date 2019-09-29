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Новости. Общество
09:30, 29 Сентября 2019
фото: © Татар-информ / Абдул Фархан

Жительница Карелии получила титул "самая нежная" на международном конкурсе красоты

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Финал конкурса "Татар кызы-2019" состоялся 27 сентября в Ижевске.

Титула победительницы международного конкурса "Татар кызы-2019" удостоена Лилия Камилова из Узбекистана. В ижевском Театре оперы и балета имени П. И. Чайковского ей вручили изготовленную мастерами из Златоуста корону победительницы и автомобиль Lada Granta, пишет ИА "Татар-информ". 

Каждая участница конкурса стала победительницей в одной из номинаций.

Александра Соловьева из Карелии стала "самой нежной".

"Все наши девушки очень старательные, умелые, воспитанные, в совершенстве знают наш татарский язык. Эти качества передаются лишь в семье. Спасибо родителям! Девушки, вам желаю, чтобы вы оставались настоящими дочерями своего народа", – поздравила победительниц президент дирекции конкурса "Татар кызы" Елена Колесникова.

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Комментарии

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кир
2019-09-29 11:25:16
Татары, второй по численности народ в РФ, давно живут в Карелии. Даже первый губернатор Гавриил Державин имел татарские корни. Самобытным есть чему у них поучиться.
Lana
2019-09-29 10:18:04
Татарочки очень красивые, особенно те, в которых славянская кровь присутствует. Очень яркие и талантливые, особенно в творческих профессиях, музыкальны и артистичны. У них это в крови.
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